“Me es repelente como ser humano”: Checho Hirane explicó por qué no pasa a Fabrizio Copano

Claramente no se pasan, por eso, Checho Hirane disparó sin pensarlo dos veces contra Fabrizio Copano en el programa Not News, de Vía X, donde fue invitado para hablar de actualidad.

El animador del espacio, Nicolás Larraín, no dejó de preguntarle por la eterna enemistad que mantiene con el reciente triunfador de Viña 2023, quien además se presentó con éxito en el late show gringo de James Corden.

Ante su pregunta, el humorista no demoró un segundo en contestar: “Fabrizio Copano me es repelente como ser humano. Me ha matado como cinco veces en las redes sociales ¡murió Checho Hirane!. Una vez le dio un infarto a mi a mi familia, porque me mata siempre” , aseguró.

Pero Checho Hirane le explicó a su anfitrión por qué encuentra que Fabrizio es alguien que no le cae muy bien. “Una vez me invitaron a su programa (Late de Vía X) a través de mi hija que es mi productora”, contó el humorista, asegurando que decidió aceptar la invitación, pero después lo pasó pésimo en el estudio.

“Yo llegué en buena onda y me empiezan a entrevistar. Y luego empiezan de atrás a correr con una foto de Pinochet, un huevón detrás mío. Una encerrona huevona al pedo, porque además cuando Pinochet dio el golpe de estado yo tenía 16 años” , indicó agregando que “tuvo una suerte de querer relacionarme con la cuestión de los derechos humanos y eso es maldito, porque yo en mi vida matado una mosca”.

Mala persona

Después de la anécdota que contó Checho Hirane, Nicolás Larraín le preguntó qué le parecía que ahora le estuviera yendo “muy bien” a Fabrizio.