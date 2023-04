Francisca Valenzuela y su rol en The Voice: “No sé si tengo un sello, pero siento que no he creado un personaje”

A casi un mes de su debut, la segunda temporada del programa de talentos “The Voice Chile”, no sólo ha permitido conocer a potenciales y futuros artistas de la escena nacional, sino que le ha dado mayor notoriedad a una de sus cuatro coach, la cantante chilena Francisca Valenzuela, quien se ha hecho conocida frente a una audiencia más amplia que aquella que la ha seguido en sus 16 años de carrera musical.

Un efecto positivo para la artista nacional, quien destacó en conversación con hoyxhoy.cl el haber logrado dicha conexión con los televidentes gracias a mostrar su lado más personal y alejarse de la creación de un “personaje” para el programa.

La experiencia de Francisca Valenzuela

“He visto y he sentido el efecto en la calle, de seguro, Creo que hay personas que quizás no me conocían o reconocían y ahora sí. Me han comentado mucho del programa. Se ve bastante el programa, entonces mucha gente me ha comentado el programa mismo, y lo importante y lo buena onda que es tener un espacio que muestra estas historias y estas personas que tienen tanto talento. Ha sido positivo”, inicia la intérprete nacional, quien reconoce que aceptó ser jurado en “The Voice” porque “me parecía un desafío y proyecto muy valioso”.

“Acepté esta invitación a ser coach porque me parecía un desafío y un proyecto muy valioso, poder estar en un espacio televisivo que promueve talento chileno y música, en el mundo en general, como es ‘The Voice’, me pareció una oportunidad. Me pareció también que era un desafío laboral para mí hacer algo distinto, y también un espacio donde podía crecer yo como artista, invitar a las personas que quizás no me conocen o no conocen mi música a que conozcan mi música o me conozcan más a mí. Hay varias razones, poder poner como al servicio de otras personas mi proyecto musical y mi experiencia, compartir eso”, agrega Francisca, quien pese a llevar cerca de un mes en pantalla, solamente se ha visto en el primer capítulo del estelar.

“Es raro verse, obviamente, siempre. Pero vi el primer capítulo y me pareció súper lindo y lo que me gustó más de ver extractos es conocer más de las historias de los participantes. Siempre es raro verse. Sin duda, yo tengo una carrera que estoy acostumbrada o requiere estar mirándose, pero esto es verse en otro rol”, dice.

Francisca Valenzuela. Fuente: Instagram @franciscamusic.

“No sé si tengo un sello, yo creo que es difícil catalogarse desde sí. Lo que sí sé es que he sido más espontánea y lo más auténtica que he podido ser”, explica.

