“Se bajan guardias armados”: Yamila Reyna recordó el susto de la vida por ver a Luis Miguel

No solo habló de su ex Diego Sánchez. La animadora de TVN, Yamila Reyna, también se refirió a su amor eterno por el cantante mexicano Luis Miguel, desclasificando las locuras que hizo desde la infancia para verlo, según contó en el programa “Podemos Hablar” de CHV, capítulo que saldrá emitido este viernes.

“Luis Miguel siempre me gustó, de hecho, el primer concierto que fui en Córdoba tenía como seis años y mi mamá me dice que cada vez que Luis Miguel cantaba, yo me agarraba la entre pierna y decía que tenía ganas de hacer pipí”, recordó.

Según reveló, era tanto el fanatismo que para cada concierto que el Sol de México realizaba en Argentina, ella contrataba un taxi y le pedía que se estacionara en la zona de los artistas.

Locura de Yamila por Luis Miguel

“Yo sabía que Luis Miguel terminaba el concierto y se iba al tiro, entonces yo salía dos canciones antes, porque ya me había visto sus conciertos en otras partes del mundo por ende sabía cuándo estaba terminando y llegaba al taxi y partíamos detrás camino al aeropuerto, así lo hice cinco años seguido”, señaló, orgullosa de sus locuras juveniles.

Pero, su mayor locura fue cuando ya era más grande y provocó la furia de sus guardias de seguridad.

“Ya cuando era grande y él vino a Buenos Aires, lo estuve siguiendo en un auto polarizado por una semana, era un auto grande de mi papá y en un semáforo se bajan dos guardias armados, se meten en mi auto y me empiezan a amenazar, me dicen ‘nos están siguiendo, ¿nos quieren robar?’ Y yo le dije que era fan y que lo quería conocer y ahí me dijeron que dejé de seguirlos y se fueron. Fue uno de los sustos más grandes que vivido”.