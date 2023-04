Pancho Saavedra cumple su sueño y llega al Festival de Viña del Mar: “He recibido una de las noticias más importantes de mi carrera”

Luego de que Pancho Saavedra fuera confirmado por Canal 13 para animar el próximo Festival de Viña del Mar, el mismo animador hizo una potente reflexión en su cuenta de Instagram.

“He recibido una de las noticias más importantes de mi carrera. Me toca asumir un desafío muy grande como animador del Festival de Viña del Mar 2024 y quiero que sepan que lo haré como en todos mis proyectos: poniendo el corazón al servicio de un equipo, de mi compañera Mari Godoy y del público, que ha hecho de este uno de los festivales más importantes del mundo”, partió diciendo.

Agregó que “he recorrido Chile animando muchos festivales, cada uno en distintos escenarios: en Curicó, Concepción, Teno, Romeral, Cabildo, Villa Prat, San Fernando, Limache, Chimbarongo, Maipú y Las Condes, por mencionar sólo algunos. Esas experiencias me han dado la posibilidad de sentir al público y entender lo desafiante que es”.

“Cada puerta que toqué pidiendo una oportunidad estos 25 años de carrera, fue un granito de arena para llegar hasta acá y eso me emociona mucho. Sé también lo que significa Viña para todos los chilenos y me prepararé más fuerte que nunca para llevar la alegría, las emociones y la fiesta que siempre ha entregado este hermoso festival. Voy a darlo todo”, precisó.

“En este día especial cobran sentido muchas cosas que viví en el pasado. Sé que de alguna forma estoy abrazando esas experiencias y a la parte de mí que alguna vez lo pasó mal, para ahora poder disfrutar a concho este gran reto profesional.Estoy cumpliendo un sueño hermoso que me hace pensar en todas las personas que me han apoyado a lo largo de mi carrera: mi familia entera, mis colegas y las personas que se la han jugado por mí. No puedo dejar de mencionar a mi amigo Martín Cárcamo, que ha puesto el nombre de Chile y de Viña del Mar en lo alto, siendo un gran animador para el festival que tanto queremos.Esta linda noticia no me hizo feliz a mí, hizo feliz al niño de la foto que algún día lo soñó”, terminó.