“Con eso hunden a Chile para siempre”: Tía Yoli hizo pebre la ley de las 40 horas semanales

La tarotista Yolanda Sultana vuelve a ser noticia tras dar algunas predicciones sobre el futuro inmediato de nuestro país, el cual no se ve nada bueno.

Según las palabras de la tarotista, se acerca un gran cambio dentro de las próximas semanas. “La gente quiere paz, quiere dormir tranquila, quiere salir adelante. Porque si las cosas están mal económicamente, le cae a la familia. Amigas, amigos, viene mayo pronto y el pueblo va a despertar”, aseguró la Tía Yoli en su última transmisión online en su cuenta de Facebook.

Eso sí, aseguró que “se ven cambios desde ese día en adelante. Son cambios muy positivos, no negativos”, enfatizó.

Asimismo, agradeció a las personas por su preferencia y recordó que ella fue “la mujer que dijo que Allende iba a morir, yo dije que ganaría el NO y ahora estoy prediciendo, como lo dije cuando se puso la banda... un hombre joven puede traer nuevas cosas. Sin embargo, no fueron así. A él (aparentemente por Boric) lo han mandado para hacer torpezas en Chile”.

“Dije que La Moneda estaba cargada, pero tampoco me creyeron. Y es verdad”, rememoró Sultana.

Un futuro oscuro para las 40 horas

Con respecto a la nueva Ley de las 40 horas semanales, que fue aprobada durante los últimos días, la vidente criticó con todo la iniciativa y aseguró que no le hará bien a nuestro país.

“La cesantía está fuerte y a mí no se me ocurre... Esto va a tener que quedar en nada: cuatro días de descanso y tres de descanso. Con eso hunden a Chile para siempre, porque la gente para ir a comer es una hora, van al baño no sé cuántas veces, hablan por teléfono y poco trabajan. Si no vuelven las horas de antes, va a haber más cesantía. Perdonen que yo sea franca”, concluyó en la red social.