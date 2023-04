“Que otros vivan lo que yo he vivido”: Martín Cárcamo anuncia que dejará el Festival de Viña

El animador de Canal 13, Martín Cárcamo, sorprendió al contar que no desea seguir animando el Festival de Viña el próximo año. Así lo confidenció en entrevista con el medio 13.cl a analizar su trabajo en el certamen viñamarino.

De hecho, reveló que esta decisión la tomó hace algún tiempo y que incluso ya la informó a sus jefes: No animará la versión 2024 y se alejará del escenario de la Quinta Vergara, el mismo en donde estuvo desde el año 2019.

“Siento que no hubo, no hay y no habrá nada más importante en mi carrera que el Festival de Viña, conversamos para que esta experiencia la puedan vivir otros conductores”, le dijo a su entrevistador.

Fue ahí que le consultaron de inmediado “¿no animarás entonces el Festival de Viña del Mar del próximo año?”

“No. Hace cinco años me tocó animar Viña por primera vez, bastante joven, a los 43 años, pero ya con una carrera profesional de 20 años, y al principio la idea era poder animar dos años, pero se alargó producto de la pandemia y animé un tercero”, aseguró.

“creo que es importante que otros animadores vivan lo que yo he vivido. Eso habla de cómo uno tiene que mirar su carrera profesional y los escenarios donde está. Si uno se fija, entre los artistas urbanos están siempre colaborando, y yo viví esa experiencia cuando animó Felipe (Camiroaga) y me hizo partícipe como jurado, también cuando animó Sergio Lagos estuve apoyando y cuando yo animé estaban mis compañeros acompañándome. Por eso creo que es importante mirar el festival más allá de uno mismo”, comentó como parte de una extensa entrevista donde se sinceró.

