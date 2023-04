Julio César Rodríguez confiesa por qué pierde la paciencia con los políticos

Julio César Rodríguez estará dentro de los invitados de este viernes a “Podemos Hablar”, en donde le consultarán sobre su paciencia con los políticos en el matinal y cómo se aborda en el programa de CHV la contingencia actual del país.

“Lo que más me saca de paciencia es el descarte, que lleguen a un programa de televisión y actúen como opinólogos de lo que pasa en Chile, y ellos son responsables de lo que estamos viviendo hoy”, precisó el conductor de “Contigo en la Mañana”.

En el estudio le muestran imágenes de sus discusiones con personeros políticos, ante lo cual JC indicó que “creo que no hay peor engaño intelectual que sacar a la gente de contexto, no se puede conversar hoy en día con lo que pasó en el 73 o en el 2019, la política hoy en día está recordando lo que pasó en otros años y creo que eso debe terminar porque debemos trabajar en el contexto que tenemos hoy, y lo que yo trataba de hacer era hablar bien con la Dra. Cordero sobre el tema de la senadora Campillai”.

En el análisis de la conversación surgió lo que ha pasado con carabineros y la muerte del suboficial Palma y cómo se reporteó todos los acontecimientos. Entre ello, lo ocurrido con la periodista Paulina de Allende-Salazar. “El hecho de que Mega haya despedido a Paulina De Allende-Salazar, ¿cómo ves la decisión?”, le preguntó a JC, Jean Philippe Cretton.

“Como periodista no me gusta, creo que todos los periodistas cometemos errores al aire, no me gusta que un carabinero, médico o un dueño de un canal haga una censura en un punto de prensa, no puede decir tú estás o no estás, uno entiende la conmoción del momento, pero no es bueno censurar. Ahora no se los detalles de que estaba pasando en ese equipo, pero no estoy de acuerdo con su despido”, sentenció.