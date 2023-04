“Era medio picaflor este caballero”: Raquel Argandoña contó la firme sobre el papá de Nicolás Massú

Durante el nuevo capítulo de “Tal Cual”, Raquel Argandoña habló sin filtro sobre el padre de Nicolás Massu y exesposo de la Tía Sonia, Manuel Massu.

Todo comenzó cuando los panelistas del programa de TV+ se encontraban hablando sobre el matrimonio del hombre de negocios con Jimena Fredes, quien es 28 años menor que él.

En primera instancia, la “Quintrala” aseguró que “Sonia es la que tenía las lucas ahí”, recalcó y que “cuando se casó con ese señor… a mí no me cae muy bien, no lo conozco”, lanzó de la nada.

“Se nota en la cara me dicen”, agregó después.

Posteriormente, aseguró que Manuel Massu que “era medio picaflor este caballero parece”.

“Yo soy fiel a la Tía Sonia. Trabajé con ella, hice muchas cosas”, aseguró Argandoña.