“Hay una posibilidad grande”: Millaray Viera dio pistas respecto de su pronto regreso a la TV

Millaray Viera reconoció este miércoles que existen opciones concretas de regresar a la televisión luego de su abrupta salida de Chilevisión, en noviembre del año pasado.

En una entrevista dada a pagina7.cl, y en medio de una actividad de la Teletón 2023, fue que la animadora entregó algunas pistas respecto de su futuro laboral, el cual estaría vinculado a una nueva señal televisiva.

Los planes de Millaray Viera

“Hay una posibilidad grande de que eso ocurra”, afirmó Viera, quien luego de cuatro años trabajando en la señal controlada por Paramount en programas de entretención como “Sabingo”, “Yo soy” y “¿Quién es la máscara?”, ha potenciado su figura en campañas publicitarias y otros proyectos alejados de las pantallas.

Sin embargo, y pese a reconocer en una entrevista dada a inicios de este mes a la revista Vanidades, que “no puedo vivir sin trabajar, pero sí sin la TV”, la propia Millaray reconoció la posibilidad de un pronto retorno a la televisión chilena.

“Hay conversaciones. No se ha cerrado todavía, así que no hay nada concreto para anunciar”, apuntó la comunicadora, quien de todos modos no quiso dar nada por concreto: “Puede que sí, como puede que no”.

Cabe señalar que en su última entrevista, ofrecida a la revista Vanidades, Viera fue clara en señalar que su salida de Chilevisión no tuvo que ver con alguna exigencia de mejora de sueldo, sino que con la posibilidad de tener más tiempo para compartir con sus hijas.