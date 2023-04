“Sinceramente, yo me cansé…”: Lisandra Silva rompe el silencio y aclara su relación con Raúl Peralta

La modelo cubana Lisandra Silva ha salido al frente para aclarar los rumores sobre un supuesto quiebre con su pareja, el bailarín Raúl Peralta. Desde hace unos meses, circulaban especulaciones sobre el estado de la relación de la pareja, luego de que dejaran de compartir fotos juntos en redes sociales y se rumoreara sobre un posible término de su romance.

Lisandra expresó su cansancio ante los rumores y decidió hablar con sinceridad sobre su situación sentimental durante una conversación con la influencer Keven Star. De manera directa, Lisandra declaró: “Raúl y yo estamos juntos, vivimos juntos”. Además, admitió que como cualquier pareja, han tenido problemas y momentos de discusión, pero considera que eso es normal en una relación.

La modelo lamentó que sus desmentidos en redes sociales no parecieran tener efecto, y expresó su frustración al decir: “Cada vez que desmiento en las redes sociales no le interesa a nadie, a las personas les interesa mucho más cuando un periodista de pacotilla o cualquiera hace un vivo y dice ‘oh, tengo una copucha, Lisandra y Raúl no están más juntos’”.

Además, agregó que es Raúl el encargado de tomar las fotos que ella publica en redes sociales. “Sinceramente, yo me cansé, dejamos de publicar fotos, pero me da mucha gracia porque cada vez que nos vamos al mall, todas las fotos que yo publico con mis hijos me las hace él”, reveló entre risas.

“Es desgastante estar explicando todas las semanas por qué no he puesto una foto con Raúl. Entonces si en algún momento de la semana tenemos una discusión, y dejamos de poner una foto tres días, o cero discusión y simplemente se fue a trabajar a Chillán o trabajando Lollapalooza (...) ya es como ‘¿Qué pasó?’. La gente inventa muchas cosas”, declaró la modelo.

Con estas declaraciones, Lisandra Silva pone fin a los rumores sobre un supuesto quiebre con Raúl Peralta, y espera que su sinceridad disipe cualquier especulación futura sobre su relación con el bailarín.