“En mi fiesta de matrimonio ellos ya estaban juntos”: Pamela Leiva contó la firme sobre la infidelidad de su exmarido

La comediante que se ganó a todo Chile en el último Festival de Viña, Pamela Leiva, va a a estar en el próximo capítulo del programa de conversación animado por Martín Cárcamo, “De tú a tú”.

La comediante recordó su historial amoroso, el cual señaló está marcado por la ausencia de su padre en su vida. “El amor nunca ha sido mi fuerte. Mis mismos traumas de infancia hicieron que mi forma de vincularme amorosamente no fuera la más sana”, comentó.

“Siempre me vinculé desde la carencia, tenía un pinche al que le iba a hacer aseo a la casa, le cocinaba, muy servicial, geisha... yo no me sentía suficiente para otro y trataba de hacerme necesaria. Entonces caí en relaciones tóxicas donde nunca me sentí valorada o apreciada”, confesó.

La “autopresión” para casarse

Pamela revelará más detalles de su quiebre con el publicista Carlos Segura, con quien contrajo matrimonio en 2017. “Yo creo que sentía que me merecía tener una pareja, era una autopresión a los 33 o 34 años. Para mí también casarme era un poco reivindicar a mi mamá y mi historia familiar”, señaló.

“Cuando yo era chica muchas veces en el barrio me decían que yo iba a repetir la historia de mi mamá y mi hermana, que iba a ser mamá e iba a tener dos o tres guachos. Me daba mucha rabia cuando me decían eso”, recordó la panelista del matinal “Tu día”.

“La tercera en la relación era yo”

Sin embargo, Leiva se separó al año de casada. “Yo no era la que me quería separar. Yo creía que el matrimonio era para siempre. Mi ex marido sí quiso separarse, él tenía otra pareja en ese momento, una amiga de él, una persona que yo conocía”, reveló, y agregando que se trataba de una relación previa que tenía su esposo.

“Después me empiezo a enterar que en mi fiesta de matrimonio ellos ya estaban juntos, que los vieron en el baño, que mucha gente los vio y guardaron silencio por respeto a mí. Ella le hizo un escándalo en el matrimonio porque se casó conmigo, se tejía esta historia paralela mientras yo andaba adentro dándolo todo”, continuó.

“Ahí fue cuando me di cuenta de que la tercera en la relación era yo”, dijo Pamela. “Ahora agradezco que haya sido sólo un año y no se me haya ido la vida”, añadió.

La comediante señaló que desde su separación no ha tenido una pareja estable, solo pinches. “A mí con el chileno me va mal, el chileno no me pesca, no tengo pinches chilenos. Como que el chileno es bueno para ladrar y a mí me gusta que me muerdan. Yo también me siento más cómoda, he tenido mejores experiencias amatorias con extranjeros. Dominicanos, brasileños, gringos también”, contó.