Millaray Viera y la verdadera razón de su salida de CHV: “No puedo vivir sin trabajar, pero sí sin la TV”

Millaray Viera reveló este miércoles los verdaderos motivos detrás de su alejamiento de Chilevisión y, de paso, reconoció que nunca existió una oferta económica formal de parte de TVN para conducir el matinal “Buenos días a todos”, como se especuló por varias semanas en algunos programas de farándula.

La entrevista a Viera formó parte del regreso de la edición impresa de revista Vanidades, que en sus 112 páginas le dedicó una decena a la animadora, quien en la misma habló de su salida del canal privado, su proyecto publicitario en la campaña de un perfume de Antonio Banderas, y la crianza de sus dos hijas, el principal motivo para darle un giro a su carrera televisiva.

Yo no vengo de una familia de plata y no tengo la posibilidad de dejar de trabajar. Como tantas mujeres me saco la mugre por los hijos. — Millaray Viera

La verdad de Millaray Viera

Esa postura familiar, contó Millaray en la publicación nacional, fue uno de los motivos que la decantó a tomar una decisión difícil, pero de la que no se arrepiente a sus 35 años.

“Sí -siento que perdí muchas cosas, como tiempo con mis hijas-, pero trato de no pensar mucho en eso. Reconozco que era lo que tenía que vivir en ese momento, precisamente por mis hijas, pensando en su futuro”, señaló la comunicadora, quien asumió los costos de su decisión pese a la incertidumbre laboral que le trajo hasta el día de hoy.

“Yo no vengo de una familia de plata y no tengo la posibilidad de dejar de trabajar. Como tantas mujeres me saco la mugre por los hijos. Claro que hoy, hay muchas cosas que ya no estoy dispuesta a hacer, como el no tener tiempo para mis niñas”, agregó Viera, quien expuso que dicha postura fue la que apuró más su decisión de renunciar a CHV.

“Influyó, pero no fue sólo eso. Yo ya venía hablando del tema de horarios en el canal y te mentiría si te dijera que no fue acogida mi solicitud”, explicó.

Muy lejos de TVN

Otro punto que aclaró Viera en la entrevista fue el de su eventual llegada a TVN, un tema del que ya había hablado esta semana en el propio matinal “Buenos días a todos”, donde acusó de poco veraz al periodista Andrés Baile, quien en el programa “Sígueme y te sigo” aseguró que había logrado un millonario acuerdo económico.

Millaray Viera en picada contra Andrés Baile durante visita a “Buenos días a todos”

“¡Pura carcajada!”: Millaray Viera reveló detalles de su encuentro con Antonio Banderas y Mario Casas

“Fue muy curioso, por decir lo menos. Fui trending topic en Twitter por eso (rumor de su llegada al canal público) y no era real. Me acuerdo perfecto que en un panel de farándula alguien (Baile) dijo a la cámara, incluso apuntando, que yo había firmado con TVN y que cobraba varios millones, y nunca tuve esa conversación siquiera. La decisión la tomé por varias cosas, como que estoy en un momento de mi carrera (televisiva) en que siento que todavía tengo mucho que vivir y aprender, y que tengo que seguir evolucionando y estar en un lugar donde se me permita eso”, explicó Viera, quien irónicamente agregó que de todos modos “sigo esperando esa propuesta”.

Respecto de su presente, Millaray reconoce que lo vive en el día a día, buscando sus oportunidades laborales. “En algún momento sí (le dio miedo tomar la drástica decisión de renunciar a CHV), pero después tuve la convicción de que había sido lo correcto. Es que yo entré a trabajar en estos después de los 30 años y antes de eso hice muchas cosas”, dice.