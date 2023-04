Millaray Viera en picada contra Andrés Baile durante visita a “Buenos días a todos”

La exanimadora de “Sabingo” y “Yo soy” de CHV, Millaray Viera, estuvo de invitada en el matinal “Buenos días a todos” de TVN, ocasión donde aprovechó de descargarse contra el periodista de farándula que tiempo atrás aseguró que ella tenía una millonaria oferta de dos cifras para arribar a la estación estatal.

Debido a esto, ocupó la pantalla para desmentirlo públicamente.

“Voy a aprovechar de hacer un reclamo. Hay un señor panelista de farándula, no voy a decir su nombre, pero sus iniciales son A.B.”, comenzó Millaray, según consignó La Cuarta, haciendo alusión al periodista Andrés Baile, del programa “Sígueme y te sigo” de TV+.

“Tú me apuntaste a la cámara y me dijiste ‘sé que mañana firmas en TVN y empiezas en Buenos días a todos’. Eso dijo, hasta dijo por cuanta plata. ‘Ojalá me llamen y me ofrezcan eso’, decía yo, pero nunca tuve ninguna conversación”, aclaró.

Según señaló la excompañera de Juan Pablo Queraltó “no he conversado ni con TVN ni con este programa, aunque paso el dato... y si es por ese dinero, tanto mejor”.

Finalmente, confesó que “hay algo, pero no lo puedo contar”, le dijo a Eduardo Fuentes. Reconociendo también, “obviamente tengo que seguir trabajando igual, porque soy yo la que mantiene a mis hijas”.

Las palabras de Andrés Baile

“Millaray habría pedido un aumento considerable de su sueldo. Ella ganaba 8 millones de pesos mensuales y habría pedido 12 millones de pesos mensuales y le dijeron no″, contó el panelista en noviembre del 2022.

“Tiene oferta por la misma cantidad, por los 12 (millones), de TVN, para animar junto a Eduardo Fuentes el matinal, porque la señora Diana Bolocco habría aceptado una oferta mucho mejor de CHV”, sostuvo.

Finalmente, le envió un directo mensaje a Viera, señalando que sería una mala decisión aceptar la animación del “Buenos días a todos”.

“Millaray, su traspaso al matinal de TVN, sé que no está firmado, pero quizás lo podría pensar un poquito mejor, porque eso va a ser un fracaso con todas sus letras”, indicó, respecto al nuevo contrato que sería por mínimo dos años, argumentando que es “un canal muy inestable”.