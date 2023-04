“Fue genial como actor y mediocre como padre”: Maitén Montenegro se sinceró sobre la relación con su ausente padre

Maitén Montenegro estuvo como invitada en el estelar de “De tú a tú”, en donde se refirió en duros términos a su padre, Raúl Montenegro, quien la abandonó a ella y a su familia cuando solamente tenía 13 años.

En el programa de Martín Cárcamo, la actriz reveló que volvió a verlo 10 años después de su partida en un festival de Venezuela, en donde ella tenía que presentarse.

En ese momento, Maitén tuvo la oportunidad de charlar con él y se dio cuenta de que se encontraba alojando en el mismo hotel donde estaba su hija, y esperaba que ella financiara su estadía.

“Eso me pareció desconcertante, de una gran frescura. Y yo me sentía mal por no poder darle en el gusto, pero además decía ¿quién es esta persona que llega de repente a mi vida con una sorpresa como ésta? Fue muy áspero y muy raro”, aseguró.

Un amargo reencuentro

Posteriormente, contó que su último encuentro fue durante el 2001, cuando él estaba delicado de salud y decidió ir a visitarlo. Sin embargo, se llevó una no tan grata sorpresa: tenía cuatro hermanos que no conocía.

“Ellos siempre supieron que tenían una hermana y yo no sabía que tenía esta cantidad de hermanos. Cuando nos enteramos fue una mezcla de emociones. Para mi madre fue devastador porque ella siempre estuvo enamorada de él”, lamentó.

“Yo digo que mi padre fue genial como actor y mediocre como padre. Su rol de padre nunca lo supo interpretar realmente. Sí tengo una gran admiración por este hombre que ocupaba nuestras vidas”, sentenció.