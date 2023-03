Perla Ilich se lanzó contra dichos de Cecilia Bolocco: “Soy una mujer que vive con una enfermedad que no me ayuda a bajar de peso”

Cecilia Bolocco volvió a estar en el ojo del huracán, con un nuevo desafortunado comentario en un live de Instagram, en el que mostraba su nueva colección de ropa, y en la que reconoció que había engordado “un poquito”.

“Pero como estar gorda está de moda. O no sé si es eso, pero yo estoy feliz”, afirmó, desatando de forma inmediata las críticas.

LEE MÁS: La hizo otra vez: Cecilia Bolocco abre polémica en redes al asegurar que ser “gorda está de moda”

Una de las que se sumó a condenar estas reflexiones, fue Perla Ilich. La exchica reality señaló que “hoy en día las personas no se dan cuenta que al hablar del peso de otra mujer, le estás haciendo un daño. Yo soy una mujer que vive con una enfermedad que no me ayuda a bajar de peso, que asimilo el agua que tomo y tuve un trauma por mucho tiempo, porque me hicieron mierda en las redes sociales”.

“Aprendí a quererme tal y como soy, con mis kilos demás, con mis rollitos porque soy linda, pero costó darme cuenta y entendí que todas deberíamos sentirnos así, lindas no solo por el cuerpo. Entonces basta, no hablemos de los cuerpos ajenos, no opinemos, nadie está en el zapato de la otra”, sentenció en su publicación.