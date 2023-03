“Siempre he obedecido al llamado del corazón”: Carola Correa reconoció que dejó la TV a pesar de perder “mucho dinero”

Carola Correa fue la última invitada al programa “Tal cual”, de TV+, donde recordó los motivos que la llevaron hace varios años a renunciar a sus apariciones en televisión, su restaurante y otros proyectos profesionales para radicarse en Olmué.

La mediática chef estuvo en el programa conducido por José Miguel Viñuela y en dicho espacio fue consultada por el animador respecto de su momento actual, ya alejada de los medios de comunicación.

La nueva cocina de Carola Correa

“Fue un llamado del corazón. También coincidió con la activación interna de la glándula pineal, en abril de 2011. De pronto, como que me aburrí de Santiago. Estaba un poco cansada, imagínate, trabajar todos los días en la televisión”, apuntó la cocinera, quien recordó el poco tiempo que tenía en aquellos años para dedicarse a su vida familiar.

“Después me iba al restorán, con almuerzo y comida. Más tarde tenía el programa con Tomás Cox, además hacía clases de cocina”, explicó Correa, quien en 2015 tomó sus cosas y junto a su familia se fue a vivir a Olmué, donde por estos días, en su rol de instructora, está enfocada en realizar reuniones y seminarios para la activación de la glándula pineal.

Carola Correa. Fuente: TV+.

“Me encantó (el lugar), hay rica energía (...) y me fui (...) uno ni lo piensa. Renuncié a la televisión, a la radio, a los eventos, al restorán, a mucho dinero (...) incluso mis amigas me decían: ‘¡Tú estás loca! Te doy dos meses viviendo allá’”, agregó la chef, quien atribuyó su decisión a que “siempre he obedecido al llamado del corazón”.

[VIDEO] Mentiras Verdaderas: Carola Correa en picada contra Camila Vallejo

¿Hay mala onda entre Marlen Olivari y Paty Maldonado?: La show woman contó la firme en “Tal Cual”