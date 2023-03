Francisca Imboden da pistas sobre el final de “La Ley de Baltazar”: “¡Ay! Me dio como pena, pero es bonito””

La exitosa teleserie de Mega, “La Ley de Baltazar” ya está llegando a su recta final y sus televidentes están desesperados por saber qué pasará al final, sobre todo, respecto a su protagonista y el amor.

Francisca Imboden, actriz que interpreta a Cristina, la novia de Baltazar, conversó en un live de Instagram sobre lo que se viene en el culebrón.

“No va a pasar nada que tú digas: ‘Oye, pero cómo esta persona…’. No, va caminando como tiene que caminar, hay unas justicias universales que tienen que cumplirse, equilibrios que tienen que pasar… ¡Ay! Me dio como pena, pero es bonito”, dijo la actriz.

“Es lindo, es como Cochamó, hay airecito, las nubes llegan y también se van, el solcito siempre está”, dijo Imboden.