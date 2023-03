Hija de Mauricio Flores se encuentra en estado crítico después de un accidente cerebrovascular

Mauricio Flores, informó a través de su cuenta de Instagram que su hija, Danika, sufrió un accidente cerebrovascular el pasado lunes que la ha mantenido en estado crítico de salud. “Hoy recién me atrevo a escribir sobre el estado de salud de mi amada hija”, comenzó contando.

“Esperamos que salga pronto de esta condición, está entubada y sedada”, agregó Mauricio. Asimismo, agradeció las muestras de cariño y las cadenas de oración que se han hecho por ella.

“Cuando buenas personas envían buenas vibras y buenos deseos, se provoca una reacción positiva, eso es la Ley de la Atracción. Infinitas gracias a todos”, expresó el comediante en su publicación.

[ LEE TAMBIÉN: “Un lindo recuerdo”: Raquel Argandoña compartió divertida y coqueta entrevista a Felipe Camiroaga ]

Cabe destacar que Flores también ha enfrentado el diagnóstico de su esposa, quien padece cáncer de mama. En una entrevista para el programa “Socios de la Parrilla” de Canal 13, el comediante expresó: “Para mí fue un palo en la cabeza cuando me dijeron que estaba enferma. Es el pilar nuestro. Cuando pasó esto, se me pasaron muchos rollos por la cabeza, de no volver a tenerla más”. Ante esto, la situación de su hija ha sido un golpe aún más duro para él y su familia.

La noticia ha generado muestras de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores y otros artistas del medio.