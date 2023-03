“No es opción, no me pesca”: Daniela Aránguiz bromeó sobre la posibilidad de bailar con Raul Peralta

La influencer Daniela Aránguiz pronto ingresará a las pistas del estelar “Aquí se baila” de Canal 13. Ella habló con Página 7 sobre su inminente participación en la competencia de baile.

“La verdad me he preparado con mucha energía, y muchas ganas, además de muchos retos de mi coach que me tiene firme (...) saca lo mejor de ti. Tiene que ser así, porque yo soy muy desconcentrada y no puedo seguir”, partió.

“Una pasión por el baile, es como andar en bicicleta. Vuelves a los momentos bonitos (...) en el momento que estoy viviendo, siento que es la mejor distracción para mi cabeza”, declaró Aránguiz al ser consultada sobre qué la motivó a enfrentarse a este desafío.

“No me pesca...”

Acerca de su pareja de baile, Darwin Ruz, elogió al bailarín que la acompaña. Sin embargo, aprovechó de tirar la talla: “claro que me hubiese gustado que fuera Raúl Peralta, pero no es opción. No me pesca”, bromeó,

Daniela señaló que solo busca pasarlo bien, y no meterse en conflictos dentro del programa. “Para mí no hay rival ni débil ni fuerte, no hay enemigos chicos”, contó

“Todos los bailarines profesionales son rivales fuertes, y no estoy de acuerdo que la competencia sean rostros que no sean bailarines, porque hay gente que ha estudiado durante toda su vida esto”, cerró Daniela Aránguiz.