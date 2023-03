Faloon Larraguibel se sincera por salida a concierto con Jean Paul Pineda: “Las que no tienen hijos probablemente no lo entenderán”

Este martes Romeo Santos dio su primer concierto en el Movistar Arena y estuvo plagado de famosos. Entre los captados por los celulares estaba Jean Paul Pineda con Faloon Larraguibel, que hace un par de semanas anunciaron una bullada separación por maltratos e infidelidad.

Al respecto la influencer salió a dar explicaciones por las críticas que recibió tras este reencuentro.

LEE MÁS: “Todos cometemos errores y podemos cambiar”: Paul Pineda tras perdonazo de Faloon Larraguibel

“Yo tendré que ver al padre de mis hijos toda la vida y quiero que ESA relación sea lo mejor posible”, comenzó diciendo.

“Las que no tienen hijos probablemente no lo entenderán pero las que si no creo que quieran una guerra constante con el padre de sus hijos, no puedo cambiar el pasado, pero sí mi presente y mi futuro”, sentenció.

Las acusaciones de Faloon

Fue en febrero cuando denunció celos, faltas de respeto, violencia e infidelidades como los motivos que la llevaron a poner término a los tres años de matrimonio, pensando, principalmente en sus hijos, puesto que no quiere que ellos vivan lo mismo cuando grandes. Y por ende, los debe educar con el ejemplo.

“He pasado por una serie de episodios muy duros con falta de respeto, violencia, infidelidad, celos, etc.. Y para mí lo más importante y valioso en este mundo son mis hijos y quiero que jamás tengan que vivir algo así cuando sean adultos y yo tengo que darles ese ejemplo de nunca quedarse calladas”.