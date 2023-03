“Que siga jugando con niñitos”: Mauricio Israel quiso aconsejar a Daniela Aránguiz por carrete con Luis Mateucci y se ganó troleo por “celoso”

Un particular troleo fue el que sufrió este lunes el comentarista deportivo Mauricio Israel en el programa “Sígueme y te sigo”, quien luego de ver las imágenes del alocado carrete del fin de semana y que involucró a Daniela Aránguiz con el argentino Luis Mateucci, intentó aconsejar infructuosamente a la ex de Jorge Valdivia.

Pese a sus intentos, los dichos del panelista del programa de TV+ no encontraron eco en sus compañeros y compañeras de panel, quienes incluso deslizaron que Israel hacía sus comentarios con un dejo de celos hacia el modelo argentino.

El consejo de Mauricio Israel

“Me parece bien que Daniela se divierta, que lo pase bien, que siga jugando con niñitos, hasta que encuentre a ese hombre maduro que quiere”, lanzó el comentarista, quien pese al troleo de Andrés Baile y Francisco Kaminski, insistió en que “ella dijo que no quería seguir siendo mamá (de sus parejas)”.

“Yo simplemente estoy recogiendo lo que ella dijo, nada más. No estoy diciendo nada”, prosiguió Israel, quien aseguró además que, a su edad, era muy difícil verlo junto a Daniela en un carrete como el que mostró en redes sociales con Mateucci. “Yo no me imagino haciendo eso, yo no hago esas cosas”, afirmó.

Finalmente, y para justificar sus dichos, Israel intentó hacer su última intervención respecto de lo que, a su juicio, debería hacer Aránguiz ahora que se encuentra soltera.