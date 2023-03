“Se las recomiendo con todo mi corazón y nariz”: DJ Méndez impactó con cambio estético

Este fin de semana, el cantante DJ Méndez sorprendió a sus seguidores con una nueva aventura en su vida. Él decidió someterse a una cirugía estética para perfilar su nariz, la cual mostró con una foto de antes y después.

El artista nacional se sometió a una rinomodelación con ácido hialurónico con la doctora Evelyn Rebolledo, el cual tiene una duración de aproximadamente un año.

De acuerdo a lo consignado por Página 7, la especialista señaló en Instagram que “siempre hago la nariz en 2 sesiones. Por seguridad, para no sobrecargar los tejidos de material”. Sobre la sesión doble, Rebolledo afirmó que “también sirve para dar ese refuerzo y toque final, haciendo mucho más duradero el tratamiento”.

Se tiró a la piscina

En una historia que fue recogida por el medio citado, Méndez dijo “amigos míos, no sé cómo contarles esto. Tengo 47 años de edad e hice algo que lo he pensado, he visto que otras personas se lo han hecho, y finalmente… ¡lo hice!”.

“Se las recomiendo con todo mi corazón y nariz”, cerró el cantante.