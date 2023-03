“Tiene una colección de autos que te morís”: Paty Maldonado arremete contra Pedro Pascal

Patricia Maldonado arremetió con furia en contra de los exiliados chilenos de la dictadura de Augusto Pinochet y, de paso, aprovechó de disparar dardos en contra de Pedro Pascal en una nueva edición de su programa “Las Indomables”, tal como se aprecia en el video de YouTube.

En diálogo con Catalina Pulido y Paul Sfeir, la cantante se descargó en contra de los exiliados, calificándolos de “hueones cara de raja” que emigaron a países donde “les dieron de todo” y añadiendo varios otros epítetos.

Refiriéndose a este tema se acordó del actor de origen chileno que triunfa a nivel mundial, Pedro Pascal, quien en diversas entrevistas ha relatado que se fue de Chile siendo niño por el exilio de sus padres.

“¡Que agradezca que es un exiliado!”

“Viven afuera con sueldo, tienen el refrigerador lleno. Como el señor Pascal, el actor, tiene una colección de autos que te morís, con eso tiene para alimentar a la mitad de los niños pobres de Chile”, lanzó la opinóloga.

“¡Que agradezca que es un exiliado, si no estaría trabajando en una teleserie de mierda acá en Chile!”, manifestó Maldonado.

No es primera vez que la conductora critica en duros términos al protagonista de la serie “The Last of Us”. El año pasado disparó sus misiles por apoyar la opción Apruebo en el plebiscito contitucional.