Millaray Viera anuncia noticia que la posiciona a otro nivel: “¡Por fin puedo develar el por qué de mis viajes a Barcelona!”

Millaray Viera andaba entre desaparecida y misteriosa. Tras su salida de Chilevisión, bien poco es lo que se ha sabido de sus nuevos proyectos. Al menos ahora ya contó algo y totalmente a otro nivel.

A través de su cuenta de Instagram informó de qué se trataban sus viajes a España: será rostro del nuevo perfume de Antonio Banderas.

“¡Por fin puedo develar el por qué de mis viajes a Barcelona! Fui elegida para ser rostro global junto a dos mujeres increíbles del nuevo perfume de Banderas”, inició su anuncio.

“Hace mucho tiempo que quería compartir con ustedes esta noticia que me hace muuuy feliz y me honra como no imaginan.Mi amor a la distancia también para mis queridos Antonio Banderas y Mario Casas y para mis amigas Agatha y Steff, compañeros en esta aventura que recién comienza. Qué fortuna trabajar con tan hermosa energía alrededor”, precisó.