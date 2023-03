Cristián de la Fuente sufre troleo por nuevo tatuaje: Le recordaron a Felipe Camiroaga

Cristián de la Fuente nuevamente fue víctima de los haters de redes sociales tras publicar en su cuenta de Instagram el nuevo tatuaje que se realizó en el hombro, con la leyenda “El renacimiento de un halcón”. Siendo esta frase la que sacó ronchas entre los usuarios.

“El único Halcón es Felipe”, “Halcón hay uno sólo!........el tatuaje está bonito”, “Halcón? Cómo Felipe Camiroaga”, escribieron algunos usuarios recordando al fallecido animador, a quien llamaban “El halcón de Chicureo”, por su gusto por las aves rapaces.

Sin embargo el actor, aclaró que el dibujo era en homenaje a la escuadrilla de acrobacias de la Fuerza Área, donde él es miembro.

“Cristian es piloto”

Así mismo, otros seguidores salieron en su defensa.

“Felipe es Felipe y Cristian es Cristian...ambos bellas personas, jamás pensaría en haber comparado uno con otro. Por qué la gente es tan lesa por Dios, iba a decir weona, pero soy una dama”, “si sigues a Cristian ..y no see pa’ que ??? Te darías cuenta que Cristian es Piloto y pertenece a una escuadrilla llamada Halcones naaaa que ver con Felipe !!! Y en too caso. Ambos son CHILENOS y se tenemos que apoyarlos”, lo apoyaron.