Claudio Reyes sentido con críticas de su hijo: “El papá o la mamá pueden ser los chuch** más grandes, pero son tus padres”

Seguimos con la teleserie que provocó los golpes que le dio Claudio Reyes a su colega comediante, Jajá Calderón. Luego de que saliera a la luz esta agresión, el hijo del actor se manifestó en redes sociales contra su padre.

“Parece que no me equivoqué tanto al marcar mi distancia del fanático de ultraderecha”, escribió José Reyes-Rojas, quien es militante del Partido Comunista.

Parece que no me equivoqué tanto al marcar mi distancia del fanático de ultraderecha 🤔 — Jose Reyes-Rojas (@josereyes37) March 11, 2023

En su programa de YouTube Facho Cola, Claudio Reyes abordó las declaraciones de su hijo. “Lo que a mí me molestó de mi hijo, que molestó a mucha gente y que a mí me lo enseñaron de pequeño en mi hogar, es que el papá o la mamá pueden ser los chuch** más grandes, pero son tus padres. Para ti son lo más sagrado. Eso fue lo que me molestó”.

“Al pobre lo hicieron mierda en redes sociales”, reflexionó el exJappening con Já.

La pelea

El jueves recién pasado, Claudio Reyes se abalanzó contra Jajá Calderón, propinándole golpes e insultos durante una cena entre humoristas.

La denuncia la hizo Óscar Gangas en un programa de TV+, “Sígueme y te sigo”, en donde relató que: “Claudio Reyes agredió sin motivo aparente a Jajá Calderón. Nosotros quedamos choqueados, ‘¡soy el huaso más fome, la que te parió, llevas media hora hablando del presidente payaso!”, le dijo”, partió la pelea, que finalmente terminó con el llanto del afectado.