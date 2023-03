“La única opción son los golpes”: Claudio Reyes justificó agresión a Jajá Calderón

El actor Claudio Reyes justificó la paliza que le dio a Jajá Calderón, señalando que “cuando no entienden con buenas palabras, con una segunda vez con buenas palabras, una tercera vez con malas palabras, una cuarta vez con gritos con malas palabras... La única opción que quedan son los golpes, eso es todo”, dijo en el programa de Youtube “Facho Cola”, sin nada de arrepentimiento.

“Yo tengo criterio deformado, pero si me dicen córtala porque estay cagand... Yo la corto y no sigo”, agregó el intérprete de “Charly Badulaque”, explicando que le molestó las imitaciones que hizo su colega comediante, puesto que “era mucho rato ya y no es la primera vez que lo hace”, comentó.

Además, sin realizar ningún tipo de mea culpa o mostrar algún grado de arrepentimiento por su violenta conducta, dijo que ojalá Calderón no se aparezca más en el grupo de amigos que él formó.

“Ese es un grupo de gente maravillosa que conocí hace muchos años atrás y yo fui juntando artistas, cantantes, músicos, actores... Y entre esos fueron apareciendo y yo feliz, saben lo bien que se pasa, salvo anoche que tuvimos este contubernio con este tipo, que espero que no vaya más”, añadió respecto a Juan Luis Calderón.

Finalmente, aseguró que no es la primera vez, puesto que “la vez anterior, el mismo tipo desarmó el lote, nos fuimos y tuvimos que abandonar el lugar. Anoche (jueves pasado) ya dije ‘ándate a la chu...’ y le aforré un par de palmetazos. Me comía la mano haberle aforrado en el hocico, pero el labio se le habría partido y pa’ qué tanto. Si no era pa’ tanto la hue...”, agregó.

El día de furia de Claudio Reyes

Según contaron en el programa “Sígueme y te sigo”, todo ocurrió en la mesa de un restaurante cuando estaban cenando y Jajá decidió imitar al Presidente Gabriel Boric. Ahí, Reyes se puso de pie y lo fue a golpear, de manera sorpresiva.

“Nadie alcanzó a reaccionar, solo atinamos a agarrar a Badulaque para que no creciera la gresca. Fue muy sorpresivo, pensamos que era parte de una dinámica, de una broma. Yo veo que el señor Badulaque necesita tratamiento, tiene algo como esquizoide, no es normal”, dijo Óscar Gangas, al programa de TV+.

De acuerdo a lo que Óscar Gangas, el grupo que se encontraba reunido no había bebido alcohol, lo que podría haber explicado la reacción. “Todos ya somos viejitos mayores de 60, y a todos nos gusta el tecito caliente con una tortilla caliente que preparan ahí”, dijo.

“Claudio Reyes no bebe. Gigi Martin no bebe. Yo no bebo hace 6 años, no he tomado ni cerveza sin alcohol... No es una pelea ni una gresca de borrachos. Es una pelea de amigos que estaban jugando a la pelota. Empatamos a 3 con la gente de Melipilla que era del equipo contrario”, dijo el comediante.

“Nos quedó un dolor tremendo. El Jajá se puso a llorar afuera, se apoyó en mi hombro... Me está dando mucha pena recordarlo, y me están dando ganas de llorar. Porque fue una cuestión que nadie esperaba”, terminó por decir Gangas, quien además descartó que Reyes se haya disculpado con el comediante.

Según se informó, Calderón realizó la denuncia en Carabineros y constatación de lesiones.