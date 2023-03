“Copano tenía razón, es el Kike Morandé”: redes sociales hacen bolsa a José Luis Repenning por crítica a Maite Orsini

Este martes José Luis Repenning hizo un análisis sobre la explicación que diera la diputada Maite Orsini sobre el “telefonazo” que hiciera a Carabineros, luego de que Jorge Valdivia le manifestara haber sido aprehendido y víctima de apremios. Al respecto, el conductor de “Tu Día”, no terminó de convencerse con las palabras de la legisladora.

“Quiero ponerlo súper fácil, para que se entienda lo que quiero decir: me llama un amigo, yo soy Maite Orsini. Me llama un amigo. Yo no tengo idea si es más que amigo, eso es problema de ellos. Pero me llama un amigo que tiene mi teléfono y me dice ‘Repe, compadre, me acaban de detener por un asunto de violencia intrafamiliar, violaron mis derechos fundamentales, fue una pésima detención. Te lo digo a ti’. Yo digo ‘pucha qué lata, no te preocupes, que estés bien’”, planteó de entrada el periodista.

Y sobre la misma, lanzó una feroz crítica a la diputada. “Yo pienso ‘Dios santo, ¿qué voy a hacer en pos de la institución más valorada del país? Voy a tomar mi teléfono y voy a llamar a la general de derechos humanos para advertirle. ‘Generala, hubo procedimiento que puede poner en riesgo la integridad absoluta de Carabineros de Chile, qué tenga buen día’. Eso es lo que dijo que hizo. Nooo, perdóname, yo no soy tan hu…”, remató el conductor ante la sorpresa de Priscilla Vargas y Francesco Gazzella, sus dos compañeros en el panel.

Las redes no lo perdonaron

Usuarios de la red del pajarito criticaron las palabras del periodista, y lo relacionaron con el chiste que Fabrizio Copano lanzó en el Festival de Viña del Mar, respecto a su parecido con Kiké Morandé.

Oye @tudia_13 por actitudes de hombres como este es que las mujeres deben seguir conmemorando su día, ya que existen variadas formas de denostar su quehacer, tal es el caso del hijo de Kike Morande… Más vivito pa’ la próxima al aweonao ese!! — Charles ™ Dickens (@schopenhauer_22) March 8, 2023

Kike morande y la ctm https://t.co/1Hgr6WkqeG — Tamy (@tamynigga) March 8, 2023

El Kike Morande pirata — Alex Nicolás (@Alexniccos) March 8, 2023