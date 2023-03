“Lo encontré un pelotudo, cómo me vino a tratar a mí de fome”: Gino Costa habla de su primer encuentro con su pareja, Miguel Ángel Campos

Gino Costa estuvo como invitado en el programa de su casa televisiva “Buenas Noches a Todos”,en donde reveló todos los detalles sobre cómo inició su relación con Miguel Ángel Campos.

El animador de TVN contó su historia de amor con el “Pollo”, quien trabaja en el Hospital Salvador como tecnólogo médico en oftalmología y también como académico en la Universidad de Chile.

Según las palabras de Costa, el primer encuentro fue súper “casual y natural”, puesto que se conocieron durante uno de los eventos donde participaba el animador. Sin embargo, Miguel lo trató de “fome” tras estar notablemente desanimado

“Lo encontré un pelutudo, cómo me vino a tratar a mí de fome, me dio una rabia”, fue la primera impresión de Gino.

Posteriormente, se fueron con un grupo de amigos a carretear a una discoteca y en ese lugar empezó la conversación que “no se terminó nunca más”.

“Estaba súper confundido”

Según las palabras del animador, al principió “me costó comprender los sentimientos que comenzaron a invadirlo en la primera conversación que mantuvieron, pues nunca había vivido tales emociones en el pasado”.

“No sabía qué cres... me estaba pasando, era la primera vez que me sentí así, estaba super confundido, super conflictuado, pero era rico. Entonces en mi cabeza y en mi corazón era como ¿por qué no quiero sentir algo que es tan placentero? A veces hay que ir soltando y con los minutos solté y yo no quería dejar de conversar con él, no quería dejar de verlo, no quería ir al baño, porque quería seguir hablando con él y eso hasta el día de hoy”, contó en el programa de Eduardo Fuentes.

Este hecho se habría generado dado los prejuicios provocados por las etiquetas, que lo hicieron pasar el mal rato apenas estaba conociendo a Miguel Ángel Campos.

Sin embargo, todo cambió puesto que “el corazón me pegó un cachetazo: ‘Qué te importa, ¿Te vas a negar a pasarlo bien? Si no le estás dañando a nadie’. Me di cuenta que ser feliz estaba ni siquiera a la vuelta de la esquina, estaba al frente mío”, comentó Gino.