“No me habló más”: Carlos Caszely reveló desaire de Rodrigo Villegas tras presentarse en Viña

El exfutbolista Carlos Caszely se refirió a la relación de amistad y laboral que tuvo con el comediante Rodrigo Villegas, durante el primer capítulo de la segunda temporada de “Te Paso a Buscar”, en donde contó que trabajaron juntos haciendo un show de stand up comedy, sin embargo duró hasta que el comediante debutó en el Festival de Viña del Mar.

El rey del metro cuadrado, recordado también por el fallido penal, señaló que el exMorandé con Compañía le ofreció realizar un show en conjunto, donde él hacía de psicólogo y lo ayudaba a superar el fallido tiro desde los 12 pasos frente a Austria, en el Mundial de España 1982.

“Se me agrandó”

“El guatón era un psicólogo que me atendía por el penal y después fue a Viña y no me habló más. Se me agrandó”, disparó el exColo Colo al animador Francisco Saavedra, consignó Tiempo X.

“Guatón, ¿te acuerdas o no? ¿Cuándo actuábamos para 20 personas? Ahí partí y después me tiré solo”, agregó sobre el comediante, quien debutó el año 2017 en la Quinta Vergara y se repitió el plato en la reciente edición número 62.

De igual forma, aclaró que después que enfermó su amada esposa María de los Ángeles -quien falleció en febrero del 2022, producto de un cáncer- canceló todos sus espectáculos.

Quien sabe si ahora, después del palito, retoman los espectáculos, los cuales podrían ser una gran medicina, frente al gran dolor que le produjo la partida de su fiel compañera.