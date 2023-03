“La habían botado y yo la recogí como un tesorito”: Marlen Olivari presentó a la nueva integrante en su familia

La showoman Marlen Olivari recibió a una nueva integrante peluda a su familia, se trata de la cachorra Juventus que encontró botada en un bosque. Ella decidió adoptarla, llevarla al veterinario; y aprovechó de mandarle un mensaje a las personas que botan a los animales.

“La encontré botada, la habían botado en un bosque, la habían botado y yo la recogí como un tesorito”, partió contando Marlen. “La llevé al veterinario, tiene dos meses, es un bebé y está pegada a mí todo el día”, agregó.

La modelo contó que en el veterinario le dieron un desparasitario ya que tenía gusanos en la guata, y en su nuevo control le tocó la vacuna. Ella señaló que hace unos días pudieron bañarla, tras aplicarle una pipeta para eliminar las pulgas y garrapatas.

“Todo se devuelve en la vida”

Marlen Olivari le entregó un potente mensaje a las personas que realizan estas crueles acciones de dejar a los animales a su suerte. “Quiero decirle a la gente que bota los animales, que se atenga a las consecuencias porque, en el fondo, todo se devuelve en la vida. La maldad que ustedes hagan con un animal, se les va a devolver”, señaló.

De igual forma, Marlen afirmó que los animales son superiores a los seres humanos ya que no roban, no matan, no violan ni contaminan. Ella aseguró que ellos sólo vinieron al mundo a entregar amor y compañía.

“Hay mucha gente que compra animales de raza súper caros, porque son arribistas, porque quieren aparentar con el animal, de cuánto le salió (...) La verdad es que es muy absurdo hacer eso, está pasado de moda, out, está pasando de época. No te compres perros, menos en la calle, porque estás fomentando el comercio de animales”, continuó la panelista de “Tal Cual”.