Flor de Rap publicó críptico mensaje que preocupó a sus seguidores: “¿Por qué no dices a la gente lo que me pasó?”

Durante los últimos días, la cantante Flor de Rap ha publicado crípticos mensajes que han despertado la preocupación de su fanaticada debido a que dio a entender qué está pasando por un momento personal muy complicado.

Hoy día en sus historias, etiquetó a su pareja y papá de sus hijos con el siguiente mensaje: “Nyror Ruiz por qué no dices a la gente lo que me pasó y por qué he estado llorando todos estos días. La verdad sipo”.

Historia de Flor de Rap Fuente: Instagram

Sin embargo, horas después la cantante subió un video a su cuenta de Instagram, en donde etiquetó a Nyor, mientras estaban grabando en el estudio. “Gracias a todos los seres que fueron parte de esta obra Nyor Ruiz, David Vidal y Raúl Utópiko, los amo”, escribió en la descripción.

“No se lo doy a nadie”

El motivo detrás del mensaje no está claro, la cantante solo ha hecho alusión al difícil momento que estaría viviendo. Ella ha publicado videos y textos en sus historias, en donde expresó su sentir.

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, Flor de Rap los mensajes que habrían consternado a sus seguidores decían lo siguiente: “Yo sé quien soy y a dónde voy, nunca les he pedido nada, pero ahora necesito de ustedes más que nunca, adiós”, escribió en sus historias hace unos días.

“Estoy pasando un momento muy triste que no se lo doy a nadie, que me tiene el corazón hecho mierd* (…) algún día se los contaré, no sé, es súper personal”, contó la cantante en su cuenta de Instagram.