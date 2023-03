“Me avergüenza ser tu hija”: Pinilla quedó sin alma por afirmación de una de sus retoñas

Hace pocos meses salieron a la luz pública unos videos de una fiesta en la casa de Mauricio Pinilla, donde se le vinculó a la escort Natthy Chilena.

“Solo puedo decir que no tuve ninguna interacción con ella. Nada más”, aseguró el exfutbolista en el programa Podemos Hablar, de Chilevisión, de acuerdo a un adelanto del capítulo que se estrena este viernes 3 de marzo.

El tema es que esta polémica que causo estragos en farandulandia, los efectos que tuvo en la familia de Pinilla fue mucho peor, porque el mismo reveló que lo más difícil fue “explicarles a mis hijos las cosas que salieron de esos videos que grabaron en mi casa. Explicarles que la realidad no era esa”, comentó Mauricio en una conversación que adelantó LUN.

“No me hablaban, (me decían) que era lo peor. Lo pasé pésimo”, recordó, tal como consigna La Cuarta. Donde también recordaron que antes ya había contado que sus hijos no pudieron terminar el año escolar y estuvieron con psicólogo y psiquiatra.

Pero lo peor de todo fue la respuesta que dio Pinigol cuando le preguntaron qué fue lo que más le había dolido con todo este cahuin farandulero que protagonizó.

“Me avergüenza ser tu hija”, le dijo una de sus retoñas, aunque no detalló cual de las dos realizó esa aseveración, ya que tiene una hija de 12 y otra de 17 años.

“Fue difícil... siempre he sido un padre ejemplar (...) Y cuando escuché eso, la verdad que fue... pensé en arrancarme, escapar y no sabía dónde meterme”, confidenció el ahora personaje televisivo que comenta deportes.

