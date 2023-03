La gran Farkas: El empresario ayudó a vendedor de quesos tras escuchar su triste situación en “Mucho Gusto”

El multimillonario Leonardo Farkas nuevamente se puso la mano en el corazón (y en su bolsillo) y le ofreció ayuda económica a un vendedor de quesos de la comuna de Ñuñoa, quien conmovió con su historia en “Mucho Gusto”.

Durante el pasado lunes, el hombre contó su dura situación: “No tengo dónde vivir, estoy durmiendo arriba de mi auto, a ese extremo llegué. No tengo dónde llegar en la noche”, dijo el afectado en la conversación con el programa de Mega.

“La situación ya no se sostiene así como está en este país. Las autoridades no ven el fondo. La gente está muy mal. No solamente yo”, fue la reflexión del hombre tras revelar que se encuentra cesante desde octubre del 2022.

Asimismo, aseguró que tiene varias licencias médicas sin pagar y que exige que la AFP le ayude con algo de sus fondos acumulados.

El gran corazón de Farkas

Tras darse a conocer su caso en redes sociales, Leonardo Farkas se conmovió y le ofreció un monto de dinero para ayudar a mejorar la situación del vendedor.

“Seguidores me piden que apoye a este compatriota. Díganle que le enviaré 2 millones para que mejore un poco su difícil situación”, indicó el empresario a través de su cuenta de Twitter.

De igual manera, Leonardo Farkas aprovechó de mandarle un mensaje a las autoridades: “Le pido a los líderes de todos los sectores que también usen el corazón y ayuden a las familias de Chile. Ya no pueden esperar más”, sentenció.