“Ya pero avísale a tu esposa”: Juan Pedro Verdier salió trasquilado a apoyar al BDT por no cubrir farándula

Juan Pedro Verdier, esposo de Karen Bejarano salió trasquilado. Comentó la reflexión de Eduardo Fuentes sobre el tratamiento de la farándula en los matinales. Obviamente que por el tema de la semana, el escándalo de Daniela Aránguiz, Jorge Valdivia y Maite Orsini.

Dado que el Buenos Días a Todos fue el único espacio mañanero que se restó del tratamiento del tema, su conductor dio el argumento en Instagram y Juan Pedro le comentó.

“La farándula marca rating de la misma forma que un accidente de tránsito hace a la gente pasar despacio para ver, es morbo, despierta un lado negativo del ser humano, disfrutando del dolor ajeno para no pensar en el propio, la droga también es muy consumida, eso no la hace buena…”, precisó.

Agregando que “felicitaciones por excluirse de la ruta fácil, el camino largo siempre es mejor aunque sea más lento. Abrazo capo!”.

Pero resulta que los seguidores de inmediato le recordaron que Bejarano comentó en el live de Anita Alvarado, hablando sobre Aránguiz. Además se viralizó el mensaje que le mandó a su archirrival de El Discípulo del Chef.

Sin embargo, las reacciones se le dejaron caer como lluvia ácida: ”jajajjaja lo dice el marido de una mujer que comenta sobre este tema en un live de la geisha jajajajjaja, te creería Juan Pedro, pero tu argumento se cae al saber que tu propia mujer @karenbejaranotv es parte de esa gente morbosa que disfruta del dolor ajeno. Me caen muy bien los dos, pero hay que ser consecuente y en este caso no lo eres”; “ojalá tu esposa pensara como tú y también se excluyera de ese debate, no por los adultos, más bien por los niños involucrados”; “ya pero tb avísale a tu esposa ,a ella le encanta colgarse de ese tipo de noticias para hacerse notar!!”, son algunos de los comentarios que le dejaron.