Yamila Reyna se despidió del matinal de TVN: “Ha sido un honor pertenecer a ‘Buenos días a todos’”

La animadora Yamila Reyna ha tenido un gran impulso en su carrera, pasó a ser uno de los rostros más fuertes de TVN. En diciembre, la comediante entró como reemplazante al matinal “Buenos Días a Todos” y se terminó quedando por todo el verano, sin embargo, esto llega para darle el pase a Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy.

“Mañana se termina una de mis mejores experiencias televisivas y de vida, “Buenos Días a Todos”. ¡Llegué por dos semanas que se transformaron en 3 meses! Ni yo me lo creo”, escribió la animadora, quien aprovechó de darle las gracias al equipo que confió en ella. De igual forma, destacó la labor de todas las personas que están detrás de las cámaras.

Su compañerismo con Gino Costa

Yamila también le dedicó unas palabras a su compañero de animación, Gino Costa. “Sin tí no lo hubiese logrado, te quiero y sos de los mejores regalos que me dejó este matinal”, comentó.

“Y sin duda alguna el mayor gracias es a ustedes, el público que nos dio la confianza y el amor acompañándonos cada mañana. Ha sido un honor pertenecer al ‘Buenos días a todos’ el Matinal de Chile”, cerró Reyna.

Su amigo, el periodista Gino Costa, también le devolvió el cariño a la actriz. “El matinal que tanto quiero me regaló algo que jamás pensé… una amiga hermosa, talentosa, humilde, graciosa, partner, confidente, una dupla real… te quiero tanto tanto tanto… extrañaré saludarte a gritos todas las mañanas en camarines y me iré a tu casa a comer galletitas… porque solo tú se come la tapita sin crema”, escribió.