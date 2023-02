Vesta Lugg protagoniza “accidente planeado” con mancha de menstruación en vivo y se desató la guerra en Twitter

Vesta Lugg está en su día, completamente. Porque será telonera de Christina Aguilera y porque protagonizó un supuesto accidente con una mancha de regla en su pantalón, pero que se enmarca en una campaña concientizadora de Kotex.

Esta campaña es llamada “normalicemos la regla” y se ha hecho en varios programas, en donde panelistas de matinales o late, representan un supuesto accidente en sus pantalones, mostrando una mancha de sangre. En un principio se pensaba que los hechos eran reales, sin embargo, luego revelan que han sido parte de la campaña.

Vesta contó en su Instagram, sin aún confesar que fue todo planeado en el marco de “normalicemos la regla”, que “estábamos en televisión en vivo (Buenos Días a Todos) y teníamos que seguir adelante, es algo que le he pasado a muchas mujeres, tenemos que normalizar la regla, hay que seguir, es parte de y no me da para nada vergüenza”.

Reacciones en redes sociales

Respecto a Vesta Lugg menstruando en vivo en buenos días a todos...

de accidente nada, lo mismo paso en matinales de Argentina , Perú y Colombia, en marco de una campaña de Kotex para la conciencia de la menstruación...

Y que no tendría por qué ser noticia

Lo de Vesta Lugg, sea publicidad o no, es una weá que pasa y probablemente le ha pasado a toda mujer en esta vida. Ver a tanta gente escandalizada por el tema solo deja claro que es importante visibilizarlo.

Recién caché lo de Vesta Lugg. Cuál sería el escándalo? Somos mujeres, la menstruación es algo natural de toooodos los meses, y les puedo asegurar que TODAS hemos pasado por el mismo percance que ella. Colorientos!