TVN saca al Kiwi del “Buenos Días Todos” tras polémica con Pamela Leiva: “No continuará en el programa”

A través de un comunicado de prensa, TVN comunicó la tarde de este miércoles que Arturo Walden (Kiwi), dejará de participar en el Buenos Días a Todos. Todo esto por su comportamiento en el despacho con Pamela Leiva, a quien le dio un beso sin consentimiento.

“Televisión Nacional de Chile comunica que el notero Arturo Walden (Kiwi) quien realiza móviles para el matinal “Buenos Días a Todos” durante el Festival de Viña del Mar, no continuará en el programa”, precisa la estación.

LEE MÁS: El pesar del Kiwi tras polémica del beso con Pamela Leiva: “No creo que me quieran contratar. Soné con todas las pegas”

Agregaron en el escrito que: “Lamentamos profundamente la situación que vivió Pamela Leiva en uno de nuestros despachos, nos comunicamos con ella para entregarle nuestras disculpas de forma privada y también públicamente a través de este comunicado”.

“Nuestra línea editorial promueve diversos valores como el respeto, y por tanto, rechaza categóricamente comportamientos inapropiados como este caso en cualquiera de nuestros programas, transgrediendo nuestras normas”, precisan de TVN.

Las disculpas del Kiwi

En entrevista con LUN, el Kiwi dijo estar arrepentido. “Me equivoqué, para qué voy a decir otra cosa. Cero intenciones de acoso ni de faltar el respeto. Me equivoqué y ofrezco disculpas igual”, dijo.

LEE MÁS: Kiwi se desubicó con Pamela Leiva y dejó la grande en redes: “Ya no se roban besos, los besos se dan consentidos”

“Me da lata que todo el buen trabajo que se viene haciendo con el equipo se vea opacado por un error mío. Estoy contratado sólo por lo que dure el Festival de Viña. Ahora, después del beso, no creo que me quieran contratar. Soné con todas las pegas”, reflexionó.

Explicó que con Pamela está todo bien, y agregó que: “También siento que me equivoqué. Pero, ¿quién no se ha equivocado en la vida? De repente me están crucificando como si fuese un depravado”.