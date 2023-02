Rayén Araya salió a defenderse tras críticas por cambio de look: “No porque una mujer se arregle quiere decir que deja de pensar”

La periodista y ahora panelista de Juego Textual, Rayén Araya, la rompió en la gala del Festival de Viña del Mar. Con un pelo suelto con exuberante personalidad y un profundo escote, hizo que se transformara esa noche en tendencia en redes. Y ahora rompió el silencio para defenderse de las críticas, de quienes no ven con buenos ojos su cambio de imagen.

Y es que dejó atrás su pelo corto y castaño, guardó sus lentes, cambiando a un rubio y también indumentaria más destapada. En conversación con LUN, Araya aseguró que “no puedo desconectar la Gala de lo que significó la temporada de Juego textual. No habría sido lo mismo participar en una gala sin haber pasado ese tiempo en el programa, lo que significó atreverme con looks distintos. Ese paso me hizo atreverme y sentirme cómoda en ese rol y en el de la alfombra roja”.

Y fue clara: “No porque una mujer se arregle quiere decir que deja de pensar o tener un discurso”.

“Hace cinco años me sometí a una cirugía (de levantamiento mamario) después de dos guaguas (una de 11 y otra de 6) para reubicar las cosas que no habían quedado en su lugar. El resto, básicamente, ha sido atreverse a usar cosas distintas, sorprender”, dijo la periodista.