“Eso es mentira”: Claudio Reyes contra Yerko Puchento por declaraciones en Mucho Gusto

El comediante Claudio Reyes criticó en el programa “Facho cola” a su colega Daniel Alcaino por desentenderse del “negocio” de la televisión, los resultados y el rating, como declaró en el matinal “Mucho Gusto”, y le recordó que gracias a ese “businnes” se pudo comprar una “tremenda casa en Ñuñoa”.

El actor, quien se bajó del Festival del Viña del Mar, porque no quiso actuar ante un público juvenil y acusó a la producción de no respetar la única condición que ellos habían solicitado, entregó su versión en el matinal de Mega, donde declaró que el certamen viñamarino terminará como un programa de televisión igual a “Yo Soy”.

“Hoy nos quieren hacer creer que funciona otro tipo de Festival, otro tipo de formato, y después vamos a terminar con un programa parecido al Yo Soy (...) Yo no sé lo que viene, no sé si le gusta a los jóvenes, tienen rating y los resultados que ellos requieren, no lo sé, no es mi businnes, no es mi negocio, no lo ha sido ni lo será. Yo hago rutinas de humor, dijimos tal día con público adulto, no se dan las condiciones y no estamos”.

Ante esto, Reyes destacó que concuerda con algunas de las palabras, pero no en todo.

“En lo que dijo, algo de razón de tiene, pero él es parte de este mundo. Si todos hablan de ‘ay, no es mi negocio’... ¡Es su negocio! De eso vive, de eso se compró una tremenda casa en Ñuñoa y le ha ido muy bien. Gracias a esto que él está diciendo ‘no es mi businnes’. Mentira. Eso es una mentira”, sentenció.

“Echa a perder todo”

Además, criticó que “todo en lo que habla tiene que meter su ideología marxista, hue... y echa a perder todo lo bueno que es, porque es un tipo capo, un gran comediante”.

Esto, porque el intérprete de Yerko Puchento señalara que se quisieron hacer cambios sociales, pero no se pudo, refiriéndose al proceso constitucional.

“Es un sistema, es una forma, es una canal, es un país que quisimos construir de nuevo y no se pudo. Así como muchos, como vemos en los incendios, en los Bomberos; hoy pedimos seguridad, pero no leyeron la Constitución nueva, donde iban a estar asegurados sus derechos. Esto tiene que ver con un modelo de producir rápido, de subproducir”, criticó Alcaíno.