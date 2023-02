Pancha Merino defendió a morir a Tonka Tomicic de Paty Maldonado: “La cag*** no es de ella”

Sí hay algo que se ha demostrado en estos últimos días post-allanamiento de su casa, es que Tonka Tomicic tiene a varios amigos en la televisión, quienes están dispuestos a respaldarla en esta complicada situación en la que está envuelta.

Una de ellas es Pancha Merino, quien ayer no dudó en defender a su amiga en el programa “Tal Cual” de los dichos de Paty Maldonado. En el panel del espacio nocturno de TV+ comenzaron a hablar de la próxima Gala de Viña del Mar, y Pancha Merino mencionó que hay que llegar a la hora peak antes de la Tonka.

“Pero si Tonka no va, no puede ir, está con muchos problemas”, contestó la opinóloga, pero Raquel Argandoña le corrigió y le dijo que ella animará la Gala junto a más programas dedicados al Festival de Viña del Mar.

“Perdón, ¿me estás golpeando?”, dijo Maldonado sorprendida, por lo que Pancha Merino pidió que no hablaran de personas que queremos. “Perdón, pero no tengo ningún compromiso con ella, yo no soy su amiga”, Paty le contestó lapidariamente. “Pero yo y Raquel sí”, le respondió Pancha.

“Si usted quiere, no hable, mijita, cero problemas”, continuó, por lo que Merino decidió quedarse callada y asentir. “La que habla soy yo y la que se hace responsable soy yo. No soy su amiga, no tengo compromiso y no me he casado con nadie”.

“Me parece increíble”

“Me parece increíble, porque pasan estos fenómenos que de repente se desquitan con alguien porque te pillaron con una cerveza manejando y te hacen mierda y perdiste la carrera, y la perdiste (...) Pero hay otros que se mandan cagada enormes en este país y no pasa nada”, argumentó Paty Maldonado.

Pancha Merino salió a la defensa de su excolega y dijo: “La cagada no es de ella y ese es el don de ella, todos lo que hemos trabajado, incluyendo el público, la queremos muchísimo. A mí no me quiere nadie como a ella la queremos porque ella es un ser súper generoso con todo el mundo, y ese es un don, por eso todos la defendemos”.

“Me parece fantástico (...) yo no meto las manos al fuego ni por mi sombra, porque es más grande que yo. No meto las manos al fuego, ni por mis dientes porque de repente se escapan y me pegan un mordisco. Por lo tanto, no tengo idea si es inocente o no, estoy simplemente haciendo un comentario que me parece sorprendente”, concluyó.