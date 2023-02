Adorable “Pitita” de Pituca sin lucas da el salto a la pantalla grande: ¡Tiene 20 años!

La querida y recordada actriz Sofía Bennett, quien debutó a los 12 años en la teleserie de Mega “Pituca sin lucas”, con el personaje “Piedad ‘Pitita’ Risopatrón”, dará el salto a la pantalla grande en la película “Eternamente adolescente”, ahora con sus juveniles 20 años, según informó en entrevista con Bio Bío.

“Eternamente adolescente, el octavo proyecto de Sebastián Badilla, dirigido por su hermano Gonzalo, se grabó durante el verano 2022 y se estrena el 9 de febrero. Allí Bennett comparte pantalla con su mamá Magdalena Max-Neef; con Fernando Larraín y su hijo Iñaki; además de Kathy Kowaleczko y Rodrigo Bastía”, indicó el citado medio.

“Me sentí muy bien, fue un espacio bastante cómodo y fue bien acogida por el resto del equipo. Era un espacio muy relajado. Creo que después de estar harto tiempo sin grabar fue un retorno bastante bueno”, comentó la joven, quien ya es toda una universitaria, cursando la carrera de derecho.

“No hubo otra oportunidad”

Respecto a sus inicios en la televisión, recordó el inmenso cariño de la gente, que aún la reconocen en la calle.

“A mí me sucede que, a pesar que han pasado ocho años, la gente me sigue reconociendo en la calle. Es increíble el cariño que te brindan sólo por haber salido en una teleserie...Tengo recuerdos muy lindos de esa etapa. Yo desde muy chica había querido actuar, entonces llegar a Pituca sin Lucas fue cumplir un sueño. El equipo fue increíble conmigo y siento que la recepción que tuvo del público fue fantástica”, expresó.

Sin embargo, a pesar del gran éxito de su personaje y la teleserie, nunca más la llamaron.

“Yo creo simplemente no hubo otra oportunidad para volver, no me llamaron después para hacer otra teleserie, tampoco yo estaba buscando hacer algo en TV. Si me llamaban yo lo hacía feliz, pero tampoco me enfoqué en tener nuevos proyectos”, sostuvo futura abogada.