“Me tiene chata, ya no me da risa...”: Priscilla Vargas lanzó tremendo palo a los humoristas

Hoy en el programa Tu día, de Canal 13, hablaron de los humoristas que en este verano se presentarán en el próximo Festival de Viña, que vuelve tras dos años de ausencia.

En ese contexto analizaron a los comediantes que ya se han presantado previamente o incluso lo hicieron hace poco en el último Festival del Huaso del Olmué 2023.

Junto a Nacho Gutiérrez, los animadores José Luis Repenning y Priscilla Vargas dieron sus impresiones sobre qué podría pasar con los artistas que este verano se están atreviendo a hacer reir a la gente.

“Hay algo que me tiene hasta aquí, hasta aquí de las rutinas, del contenido de las rutinas del último tiempo, yo creo que muchos van a estar de acuerdo conmigo, pero al regreso de comerciales” , dijo la animadora del matinal dejando a todos en ascuas hasta que regresó de la tanda.

“Ahora en los últimos meses hay algo que me tiene chata, que ya no me da ni risa, o tiene que ser muy bueno el chiste”, dijo Priscilla cuando continuó su crítica a los humoristas, para luego agregar que “recurren permanentemente los humoristas a ‘cuando estábamos en pandemia...’, ¡osea no ya!, ¡chao!. ‘Encerrada en la casa, ya me cae mal mi marido’, es demasiado recurrente, yo creo que eso se va a repetir ahora en Viña y ojalá que no pase”, aseguró.

La declaración de Priscilla fue compartida por sus compañeros de programa que estuvieron muy de acuerdo con esa crítica.

Revisa la crítica de la animadora de Tu día en el siguiente enlace en el minutaje 3 horas con 44 minutos y 8 segundos.