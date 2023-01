“Tenga respeto por la memoria de mi hijo”: Madre de Tomasito se enfureció tras acusación de Paty Maldonado

La madre de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, no se quedó callada tras las fuertes declaraciones que realizó Patricia Maldonado en torno a la muerte de su hijo de 3 años en Caripilun.

Cabe recordar que la opinóloga lanzó su opinión sin ningún filtro con respeto a este caso y apuntó a la madre del menor: “Cuando un niño es tan chiquito, tú tienes que andar detrás de ellos. Los niños tan chicos no tienen eso del temor a las cosas”.

“¿Qué es lo que tiene que hacer una mamá? (...) Yo no dejaría que mi hijo de 3 años salga con nadie a buscar animales. Se puede resbalar, le puede pasar un animal por encima.... ¡No puede ser! Entonces hay varias cosas que son culpables de la muerte de ese niño”, agregó durante la última transmisión de “Las Indomables”.

“Señora Patricia Maldonado”

Estefanía no dejó pasar estas declaraciones y le paró los carros a Maldonado: “Yo no soy de ningún partido político, pero tengo entendido que esta señora se dedica a eso: hablar de política, farándula y defender a la dictadura”.

“Señora Patricia Maldonado, a usted me dirijo: ¿A esta altura viene hablar del caso de mi hijo? ¿Por qué no lo hizo antes? Primero, a mí me da exactamente lo mismo que piense y opine de mí como madre, no me interesa su opinión personal. Lo único que le puede decir es que, si va hablar del caso de mi hijo, infórmese y deje las groserías de lado, tenga respeto por la memoria de mi hijo”, pidió como mínimo a través de sus redes sociales.

En la misma línea, la madre de Tomasito aseguró que “no porque seamos humildes usted cree que va hablar lo que se le antoje, se equivocó. Tenga al menos respeto por el dolor de unos padres y una familia completa que la hemos pasado muy mal todo este tiempo, no sea desubicada. No somos el Presidente de la República, un político para que nos tenga en su boca”.

“Aquí se equivocó, está hablando de una muerte muy delicada que involucra a un niño, a mi niño. Y bueno, asó como aprovechó de hablar del caso de mi hijo, hable de lo mal que funciona el sistema judicial en Chile y la corrupción que hay”, sostuvo y lanzó una fuerte crítica al actual sistema.

Finalmente, Estefanía contó que “como madre tengo terapia semanal, estoy con antidepresivo y siempre me digo a mí misma y a mi psicóloga, cómo cresta deje salir a mi hijo ese maldito día. No crea que no lo hago... Y no es necesario ya repetirlo”.

“Sabe que comentarios de mierda y de viejas de mierda tengo todos los días, de la misma forma que usted habla, pero ni con eso me han logrado botar, sigo luchando por mi hijo, aunque no soy el ejemplo de mujer ni de mamá, usted tampoco lo es”, sentenció.