Polola de Pailita aclaró cómo terminó con su ex y lo dejó peor que Shakira a Piqué

La polola de Pailita, Scarleth, se refirió a como resurgió el amor con el cantante urbano y de paso, aclaró cómo fue el término con su expololo, quien escribió una triste carta contando que estaba totalmente destrozado, luego que la joven terminara el romance para darse una nueva oportunidad con el músico oriundo de Magallanes.

Ante esta situación, que generó ola de comentarios en su contra, la joven relató su versión, dejando en claro que nunca engaño a Tomás, el hombre que sufre de amor.

“Quisiera aclarar algunas cosas que se andan divulgando que no son correctas. Primero que todo, yo con Javier (Pailita) hablamos el jueves pasado, no hace nueve meses. La intención de la conversación en ningún momento fue volver, sino de aclarar y arreglar las cosas”, señaló de entrada, dando a entender que mientras estaba con su ex, no hubo contacto con el cantante.

“Yo nunca sería capaz de jugar con los sentimientos de alguien, por eso preferí decirle que yo ya no me sentía bien con él (Tomás, su expololo), no me daba el amor que necesitaba”, escribió, poniendo aún más el dedo en la herida, aunque el golpe de gracia vino después.

“Al hablar con él (Pailita) me di cuenta de que aún siento muchas cosas...a pesar de todo lo que haya pasado, no he encontrado a nadie que me haga sentir especial como Javier lo hizo”, cerró el mensaje.

“Me siento roto y desamparado”

Días antes, fue el propio afectado quien compartió una carta, relatando el dolor de su primer amor.

“Me siento roto y desamparado. La persona que amé y puse de prioridad de un día para otro me dice: yo tengo un vacío que llenar y voy a intentarlo una vez más (...) Y yo sin nada más que hacer, terminé llorando al ver lo que me decía. Yo a ella la sigo amando y queriendo mucho...fue mi primera polola, mi primer amor, la primera vez que me enamoré perdidamente”, se lee en un extenso relato, que parte el corazón de cualquiera que ha enfrentado una pena de amor.