Patricia Maldonado desclasificó encontrón con Pastor Soto: “El diablo te va a llevar”

La Indomable Patricia Maldonado desclasificó en su programa de Youtube un encuentro que tuvo con el Pastor Soto, quien también le dedicó unas palabras poco amistosa en su contra, al igual como lo ha hecho en los últimos días con la diputada Emilia Schneider, a quien le llevó una chaqueta de vestir al Congreso “para que aprenda a vestirse como hombre”.

Ante esto, Catalina Pulido preguntó “por qué hace estas cosas el Pastor”, a lo que Maldonado respondió fue fuerte y claro.

“Le gusta hueve... hablemos las cosas seriamente: cuando a mí, una persona como este tipo-tipa (se refiere a Emilia) dice ‘déjenme abortar cuando yo quiera’, me está agarrando para el huev... Y como me agarra para el hueve... yo también tengo derecho, ¿o no?. Porque, que yo sepa, un hombre no puede abortar”.

“Entonces, tú me estás pichuleando, perdonen la expresión. Y como le gusta el pichuleo, el Pastor Soto también le gusta el pichuleo. Eso es Cata, no es más que eso”, explicó la exMucho Gusto.

“El diablo te va a llevar”

Sin embargo, como el religioso no deja títere con cabeza, ella también fue víctima de sus increpaciones, aunque ella, fiel a su estilo, se lo tomó de mejor manera.

“Es provocador el viejo, para qué andamos con leseras. Una vez me increpó a mí, en el Mega. Me dijo ‘el diablo te va a llevar’”.

Pero, lejos de enojarse, se lo tomó con humor e incluso defendió su estilo, asegurando que, a pesar de los detractores, Soto tiene muchos seguidores.

“Yo me reí mucho. Es entretenido el viejo. Él es un personaje, entonces él le saca partido a ese personaje. Pero tengan cuidado, que tiene más seguidores de los que se piensa. Son miles los seguidores que tiene el Pastor Soto”, advirtió.