Pinilla dejó de una pieza a Angélica Castro con particular revelación: “Estoy cuatro minutos...”

Una peculiar confesión hizo Mauricio Pinilla en conversación con Angélica Castro. Compartían en Tendencias de Radio Agricultura, cuando el exfutbolista comenzó a revelar detalles de sus prácticas higiénicas y de necesidades en el baño.

De acuerdo a lo recogido por Mira lo que Hizo, Pinilla indicó que se lava los dientes por cerca de dos minutos.

Pero fue más allá y agregó: “es que le voy a contar una infidencia, que hasta Messi la contó (...) yo hago pipí sentado”.

Castro quedó sorprendida y le pidió ahondar en su práctica: “está bien cuando uno anda en alguna emergencia, pero cuando estás en tu casa tranquilo, te tomas todo el tiempo del mundo, me lavo los dientes como cuatro minutos, me miro al espejo, me echo mis cremas”, le precisó Pinilla.

“Me gusta el cuidado de mi piel, entonces hago todo relajado, y entre eso está entrar al baño sentado”, dijo.

“Era por el lado de los dientes, porque a veces me lavo los dientes mientras hago pipí y estoy cuatro minutos sentado”, confesó Pinigol.