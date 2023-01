“No es bella”: Óscar Gangas en picada contra Vivi Kreutzberger y la mandó a jubilarse

“No es bella”, “cero aporte”, “es fome”, con esas críticas el humorista Óscar Gangas se fue en picada contra la animadora Vivi kreutzberger, quien recientemente fue sacada de pantalla en TV+, con su programa “Más Vivi que nunca”, corriendo la misma suerte que “Me Late”. Debido a esto, el comediante la peló en el espacio “Desordenados por la noche” del Canal Vive, donde estuvo de invitado.

Fue cuando hablaban de los animadores de los matinales y preguntaron “personajes de la televisión que deberían jubilarse”. El primer nombre que lanzó el panel integrado por Cristina Peñaylillo, Claudio Payahop y Ariel Núñez fue Don Francisco, pero Gangas tenía otro nombre en mente.

“Considero que la que debería jubilar es Vivi Kreutzberger, porque no es aporte. De verdad, no es aporte. No es bella, así como que deslumbre con su belleza, hay muchas más”.

Ahí, el conductor del programa, Andy San Martín, le preguntó si creía que estaba pasada de moda, dándole más cuerda a las críticas.

“Antítesis de Karen Doggenweiler”

“Es fome ella, no entiende los chistes, le hacen un comentario y se queda colgada. Y trata de hacer eso humorístico, el no cachar, quiere hacer como creer que ese es su plus y no es. Es porque no cacha nomás”, la descueró.

Incluso, la comparó con la animadora de “Mucho Gusto” Karen Doggenweiler, señalando que es la “antítesis”.

“Es todo lo contrario, como la antítesis, las antípodas de Karen Doggenweiler, lo he dicho”, cerró su comentario sin pelos en la lengua.

Fue la tarde del 26 de diciembre cuando el equipo liderado por Vivi Kreutzberger recibió la fatal noticia, que causó revuelo en el medio, puesto que, tras un año y siete meses al aire, el programa terminaba su ciclo el viernes 30 de diciembre.

“Cerramos un ciclo importante para este programa. Ha sido una experiencia única, diferente, desafiante. En plena pandemia construimos estudios bien equipados, trabajamos contra el tiempo. Por eso, quiero agradecerle a todo el equipo que construyó esta, nueva casa”, se despidió.

