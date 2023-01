Cesarito lo hizo otra vez: Descueró libro de Anto Larraín “Cuerpo sin vergüenza”

El youtuber César Huispe, conocido como Cesarito, por su canal de Youtube Críticas Qls, esta vez no perdonó el libro “Cuerpo sin vergüenza” de la y la influencer y “comunicadora feminista” Antonia Larraín, a quien literalmente descueró con su cruda opinión, aunque “con respeto”, como dirían por ahí.

Si bien, hubo varios puntos que se dejó pasar, su crítica fue desde la portada hasta la última letra, convirtiendo los hashtag #Anto Larraín y #Cesarito en trending topic.

“Para los 17 mil pesos que cuesta, la calidad deja bastante que desear”, dijo de entrada, siendo el comentario más superficial de los 35 minutos de videos, puesto que de ahí, entró de lleno a desmenuzar las reflexiones de la participante del docurreality de Canal 13 “Amor sin Banderas”, donde conoció al padre de su bebé.

El libro narra las malas experiencias de Antonia Larraín en su infancia y juventud, debido a su sobrepeso, estatura de casi 1.80 y condición socioeconómica, por vivir en La Dehesa.

“La contraportada nos da un breve resumen de lo que podemos encontrar en el libro y en la solapa encontramos una especie de biografía de la autora que es fascinante, porque logra sonar increíblemente petulante y a la vez, extremadamente chanta”, fue afilando el cuchillo el youtuber, y generando cientos de reacciones en Twitter obligando a la interpelada a cerrar su cuenta de la red social.

Comentarios contra Anto Larraín

“Yo creo que esta es la parte del video que me dio mas risa, la Anto Larraín se sentía tan mal de los privilegios que tenía, que fingía ser menos cuica de lo que es diciendo que vivía en Lo Barnechea jjaajjajajajajajajaaj”, “Yo no encuentro guatona a la Anto Larraín, adelgaza 10 kilos y queda sin pega”, “Terminé de ver el video de cesarito y sólo puedo decir: la anto larrain -para mi- es una empresaria q lucra con inseguridades ajenas, de activista no tiene nada”, fueron parte de los comentarios que dejaron los usuarios, en apoyo a Cesarito.