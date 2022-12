Carabineros llegó a departamento de Naya Fácil para llevársela detenida

La influencer Naya Fácil se desnudó en una iglesia de Caldera en el año 2019. Y eso ahora la tiene con orden de arresto, tras no presentarse a una audiencia fijada. Ella misma dio a conocer la noticia en sus redes, como también el último acontecimiento.

Y es que mientras se encontraba en Providencia, los conserjes la llamaron para contarle que Carabineros llegó hasta el edificio a buscarla.

Y bueno hizo una reflexión sobre el momento que vive. “Así es la Justicia, tanta gente mala por ahí y yo por hacer una locura, sin lastimar a nadie... yo pedí las disculpas”.

La orden de detención

“Me decretaron orden para la poli chilena por una acto que hice hace muchos años atrás 2019, cuando era otra yo. Estoy con precaución. Estoy viendo dónde ando, tratando de ocultarme hasta al menos lanzar la rifa”, explicó.

Más temprano, afirmó que ya no es la “joven ni alocada” de antes, destacando que “he cambiado caleta y si asumo mis hueas del pasado. Siento que no he lastimado a ninguna persona y ya pedí las disculpas”.

“Este último año he tratado de hacer las hueas bien y no me dan la posibilidad de hacerla por Zoom”, reclamó.